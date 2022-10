Polizei Dortmund

POL-DO: Geschäftseinbruch in Dortmunder Innenstadt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1081

In der Nacht zu Dienstag (4.10.2022) hat es gegen 4:10 Uhr einen Einbruch in ein Geschäft am Willy-Brandt-Platz in der Dortmunder Innenstadt gegeben. Ein Tatverdächtiger konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielten sich zwei Zeuginnen in unmittelbarer Nähe des Geschäfts auf, als sie ein lautes Klirren hörten. Augenscheinlich hatte ein bis dahin unbekannter Tatverdächtiger die Schaufensterscheibe des Geschäfts mit einem Gullideckel eingeschlagen. Aus der Auslage wurden diverse Elektroartikel gestohlen.

Die von den Zeuginnen gerufenen Polizeibeamten stellten kurze Zeit später aufgrund der Zeugenaussagen einen Tatverdächtigen fest. Dieser sei mehrfach zwischen der angrenzenden U-Bahn-Station und dem Geschäft hin- und hergelaufen. Der Mann habe, laut Aussage der Zeuginnen, größere Taschen bei sich getragen. Die Polizisten suchten daraufhin die Umgebung ab und fanden in der U-Bahn-Station die Tatbeute auf. Dort trafen sie auch den Tatverdächtigen, einen 40-jährigen Dortmunder. Er wurde vorläufig festgenommen. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Im Rahmen der Tatortbegehung kontrollierten die Beamten eine weitere verdächtige Person. Es handelt sich dabei um einen 63-Jährigen aus Dortmund. Ob eine Mittäterschaft vorliegt, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

