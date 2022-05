LPI-SHL: Dieb gestellt

Bad Salzungen (ots) - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Samstag Abend in der Hersfelder Straße in Bad Salzungen wurden insgesamt 11 Fahrzeugführer festgestellt, die sich nicht an den innerorts erlaubten 50 km/h hielten. Spitzenreiter war ein 18-jähriger BMW - Fahrer mit 115 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de ...

