POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der B 1 in Dortmund

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit Flucht am Dienstag (20.9.2022 um 6:51 Uhr) hat sich auf der B 1 in Fahrtrichtung Unna eine Person leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 35-Jähriger aus Herne mit seinem VW auf dem rechten der drei Fahrstreifen der B 1 in Fahrtrichtung Unna. Er sei, so seine Aussage, dann mit dem Lkw eines 58-Jährigen aus Selm zusammengestoßen, der auf der Auffahrt zur B1 fuhr.

Das flüchtige Fahrzeug hat vermutlich den Herner mit seinem VW übersehen, ihn von der rechten Spur abgedrängt und auf den Lkw des Selmers geschoben. Der Herner wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, der Mann aus Selm blieb unverletzt.

Während des Unfalls wurde der Zubringer von der B 236 zur B 1 in Fahrtrichtung Unna zeitweise gesperrt. Am VW entstand ein Schaden von 5.000 Euro und am Lkw in Höhe von 2.000 Euro.

Aktuell ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug ebenfalls um einen Lkw handeln könnte. Die Polizei fragt nun: Wer hat ein drittes, in den Unfall verwickeltes Fahrzeug wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Körne entgegen unter 0231/132-3321

