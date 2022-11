POL-EU: Einbruch in Bäckerei

Euskirchen (ots) - Ein Anwohner ertappte am Sonntagabend (6. November) gegen 19.30 Uhr in der Asselbornstraße einen Mann bei der Entwendung einer Gasflasche aus einem Carport und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Hierbei wurde festgestellt, dass er ein zuvor gestohlenes Fahrrad bei sich führte. Der 51-jährige Euskirchener wurde vorläufig festgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

