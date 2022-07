POL-BOR: Reken - Polizisten angegriffen und beleidigt

Borken (ots) - Während eines Einkaufs in einem Discounter an der Otto-Hahn-Straße wurde eine Seniorin aus Borken am Donnerstag, 21.07.22, bestohlen. An der Kasse bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie aus der Tüte entwendet worden war, in der sie es verstaut hatte. Die Tat trug sich zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr zu. Verdächtige Personen hat die Frau nicht gesehen oder bemerkt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte ...

