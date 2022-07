Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Gronau (ots)

Einen zerknitterter Kotflügel, einen beschädigten Stoßfänger und Scheinwerfer sowie Kratzer am Außenspiegel hat ein Unbekannter an einem silberfarbenen VW Golf nach einem Verkehrsunfall in Gronau hinterlassen. Seinen Pflichten ist der Verursacher nicht nachgekommen - er entfernte sich. Zu dem Geschehen kam es am Freitag, 22.07.2022, zwischen 08.35 Uhr und 08.50 Uhr auf einem Discounterparkplatz an der Vereinsstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell