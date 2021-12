Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall auf B 83 bei Grebenstein: 35-jähriger Autofahrer im Krankenhaus gestorben

Kassel (ots)

(Beachten Sie auch unsere am 22.12.2021, um 08:58 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5105717 veröffentlichte Pressemitteilung).

Grebenstein (Landkreis Kassel):

Am heutigen Mittwoch erreichte die Polizei die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 35-jährige Autofahrer aus Hann. Münden, der am 21.12.2021 bei einem Unfall auf der B 83 bei Grebenstein schwer verletzt worden war, heute infolge seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Der Unfall auf der Bundesstraße hatte sich an dem Dienstagabend gegen 22:50 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittungsstand war ein 44-Jähriger aus Hofgeismar mit seinem VW Polo in Richtung Hofgeismar unterwegs gewesen und etwa 500 Meter hinter dem Grebensteiner Stadtteil Burguffeln aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Er kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf, den der 35-jährige Mann steuerte. Beide Fahrer waren mit schweren Verletzungen in Kasseler Krankenhäuser gebracht worden.

Zur Klärung der genauen Unfallursache war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Da bei dem 44-Jährigen der Verdacht einer Alkoholisierung bestand, ließen die Beamten im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen, deren Ergebnis noch aussteht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Polizeistation Hofgeismar geführt.

