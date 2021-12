Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrer von schwarzem VW Passat älteren Baujahrs verursacht Unfall und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Den Fahrer eines schwarzen VW Passat älteren Baujahrs mit Kasseler Kennzeichen suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Der Unbekannte soll am 23. Dezember gegen 17:45 Uhr in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Kassel durch seinen Fahrstreifenwechsel einen Unfall verursacht haben und weitergefahren sein. Das Kennzeichen des gesuchten Passats soll mit KS-EK beginnen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, soll der schwarze Passat zur Unfallzeit auf dem mittleren der drei Fahrstreifen der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße, von der Wolfhager Straße kommend in Richtung Lutherplatz, unterwegs gewesen sein. Zur gleichen Zeit fuhr auf dem rechten Fahrstreifen ein 23-Jähriger aus Kassel mit einem 5er BMW. Da der Fahrer des Passats plötzlich den Fahrstreifen nach rechts wechselte, sei er reflexartig nach rechts ausgewichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, so der 23-jährige BMW-Fahrer gegenüber den Beamten. Dabei war er jedoch mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW zusammengestoßen, wodurch an beiden Pkw ein Schaden entstanden war. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Zu einem Zusammenstoß mit dem schwarzen VW Passat, der den Fahrstreifen gewechselt hatte, war es nicht gekommen. Dessen Fahrer hatte allerdings seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

