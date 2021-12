Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 346 vom 12.12.2021

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Gangelt - Versuchter Einbruch

In der Zeit von Donnerstag, 09.12.2021, 20:00 Uhr bis Samstag, 11.12.2021, 12:30 Uhr versuchten Unbekannte in ein Haus auf der Straße Am Freibad einzudringen.

Übach-Palenberg-Boscheln - Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Am Samstag, 11.12.2021 zwischen 21:30 Uhr und 23:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Reihenhauses auf der Straße Nordring aufzubrechen. Die Haustür hielt den Hebelversuchen jedoch stand.

Geilenkirchen - Stromkabel entwendet

Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag, 11.12.2021 in der Zeit von 00:00 Uhr bis 06:30 Uhr Zugang zu der teilweise im Umbau befindlichen städtischen Realschule der Stadt Geilenkirchen auf dem Gillesweg. Aus dem Gebäude wurde ein Stromkabel entwendet.

Selfkant-Tüddern - Pkw entwendet

Am Samstag, 11.12.2021 zwischen 13:50 Uhr und 14:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen auf der Straße In der Fummer abgestellten Pkw VW Polo mit niederländischen Kennzeichen.

