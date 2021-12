Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täterpaar mit Basecap und Handtasche sprüht Graffitis an Haus in Heinrichstraße: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zwei unbekannte Täter haben am gestrigen Montagabend, gegen 23 Uhr, in der Kasseler Heinrichstraße mehrere Graffitis an ein Mehrfamilienhaus gesprüht. Anschließend flüchteten der Mann, der ein blau/schwarzes Basecap trug, und die Frau, die eine graue Handtasche dabeihatte, in Richtung Holländische Straße. Eine Zeugin hatte die beiden dunkel gekleideten Personen bei der Tat beobachtet und die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täterpaar führte anschließend nicht mehr zum Erfolg. Wie die Streife des aufnehmenden Polizeireviers Mitte am Tatort feststellte, hatten die Unbekannten mit grüner Farbe mehrere nicht lesbare Schriftzüge an die Fensterelemente des Hauses gesprüht und damit einen Schaden von geschätzten 1.000 Euro angerichtet.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell