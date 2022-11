POL-EU: Gegen Euskirchener Haftbefehl vollstreckt

Weilerswist (ots) - Am Donnerstagabend (22.20 Uhr) zündeten Unbekannte sechs Müllcontainer und zwei Mülltonnen auf dem Gelände der Gesamtschule Weilerswist in der Martin-Luther-Straße an. Neben den Müllbehältern wurden auch drei Zaunelemente beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern ...

