Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto überschlägt sich bei Unfall

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

Auf der Kreuzung am Wesertor kollidierten am Montagabend zwei Autos, wobei in der Folge ein Volkswagen auf dem Fahrzeugdach landete. Der Fahrer des Tiguan zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Die beiden Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Anhand der Auswertung der Unfallspuren sowie mehrerer Zeugenaussagen stellt sich das Unfallgeschehen wie folgt dar. Der Fahrer des VW befuhr gegen 22 Uhr den Grimpenwall in Richtung Wesertor. Hier ordnete er sich auf der Linksabbiegespur in Richtung Kaiserstraße ein und hielt an der Rotlicht zeigenden Ampel an. Als die Ampel der Geradeausspur in Richtung ZOB auf Grün umschaltete, fuhr der 22-Jährige trotz für ihn geltenden Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Hier näherte sich zeitgleich vom Klausenwall kommend und in Richtung Grimpenwall fahrend ein mit zwei Personen besetzter BMW. Dessen Fahrer, 78-jähriger Mindener, konnte die Kollision nicht mehr verhindern und stieß mit seiner Fahrzeugfront in die Beifahrerseite des Tiguan. Der geriet hierdurch ins Schleudern, kippte um und kam letztendlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Der BMW-Fahrer und seine Beifahrerin (67) blieben glücklicherweise unverletzt. Der Mann aus dem Landkreis Schaumburg wurde nach ambulanter Behandlung vor Ort dem Klinikum Minden zugeführt, wo er stationär verblieb.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell