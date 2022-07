Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Total-Tankstelle am Montagnachmittag überfallen

Bad Oeynhausen (ots)

Am späten Montagnachmittag ist es zu einem Überfall auf die Total Tankstelle an der Dehmer Straße gekommen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein unbekannter Mann gegen 17.23 Uhr aus Richtung "Alter Postweg kommend die Tankstelle betreten und sich zunächst hinter einer Kundin angestellt. Kurz darauf bat er die Angestellte um einen Zettel sowie einen Stift und verließ mit den Gegenständen zu Fuß das Tankstellengelände in Richtung Süden. Nur Minuten später, den Ermittlungen nach gegen 17.25 Uhr, erschien der Unbekannte erneut im Verkaufsraum der Tankstelle und suchte gezielt den Kassenbereich auf. Dabei ging er hinter den Verkaufstresen und bedrohte die sich nun alleine in der Tankstelle befindliche Angestellte den Angaben nach mit einem scharfen Gegenstand - möglicherweise einem Messer. Nach Aushändigung des geforderten Bargeldes verließ der Räuber das Tankstellenareal schnellen Schrittes erneut in südlicher Richtung, bevor er zu Fuß nach links in den Alten Postweg einbog. Die Angestellte blieb offenbar unverletzt, stand jedoch sichtlich unter dem Einfluss des Geschehens. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen führte nicht zur Ergreifung des Täters.

Der männliche Tankstellenräuber dürfte den ersten Angaben zufolge dunkle, leicht graumelierte mittellange Haare haben und seinem Erscheinungsbild nach in einem Alter von 40 bis 50 Jahren und zwischen 175 und 185 cm groß sein. Ferner kann er wie folgt beschrieben werden: schlanke Statur, dunkle Baseballmütze, dunkler Mund-Nasen-Schutz, dunkelblaue Jacke mit helleren Absetzungen im Schulterbereich und an den Taschen, blaue Jeans, graue Arbeitshandschuhe und helle Sportschuhe. Außerdem führte der Unbekannte einen dunkelblauen Rucksack mit sich.

Täterhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell