POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt in wasserführenden Graben in Nordenham ++ Feuerwehr für Bergung des Fahrers und des Pedelecs vor Ort

Am Samstag, 25.06.2022, befuhr ein 61-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Pedelec in Nordenham gegen 16:30 Uhr den Sandinger Weg in Richtung B 212. Aufgrund seiner alkoholbedingt unsicheren Fahrweise kam er mit seinem Pedelec von der Fahrbahn ab und stürzte in den wasserführenden Straßengraben. Da der Nordenhamer aus eigener Kraft nicht mehr herauskam, wurde die freiwillige Feuerwehr Nordenham zwecks Bergung der Person und des Pedelecs alarmiert sowie die Polizei verständigt. Der Radfahrer blieb unverletzt. Bei ihm wurde aufgrund der Alkoholisierung eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

