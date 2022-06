Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Huntlosen (Gem. Großenkneten) ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Walter-Künnemann-Straße in Huntlosen war im Zeitraum von Freitag, 24.06.22, 13:00 Uhr, bis Sonnabend, 25.06.22, 07:30 Uhr das Ziel eines Einbruchversuchs. Dabei wurde vergeblich versucht, sich gewaltsam über die Haustür sowie ein nebenliegendes Fenster Zugang ins Objekt zu verschaffen. Bislang polizeilich noch nicht bekanntgewordene Hinweise erbittet die Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431/9410.

