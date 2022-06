Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrer ohne Fahrerlaubnis aber mit Haftbefehl auf A 1 im Bereich der Gem. Stuhr

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Sonntag, 26.06.22, gegen 03:00 Uhr auf der A 1 zwischen der Anschlussstelle Bremen-Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr (Gem. Stuhr) in Fahrtrichtung Osnabrück einen 40 Jahre alten Pkw-Fahrer aus Duisburg. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Pkw-Fahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Außerdem lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor, weshalb er abschließend in eine JVA gebracht wurde.

