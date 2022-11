Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw landet auf dem Dach in einem Bach

Euskirchen (ots)

Am Freitag gegen 12.20 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Bad Münstereifel mit einem Lieferwagen die L11 zwischen den Ortschaften Kalkar und Antweiler. Auf nasser Fahrbahn verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Felsbrocken, wodurch sich der Lieferwagen überschlug, einen Holzzaun durchbrach und schließlich auf dem Dach liegend in einem Bach zum Stillstand kam. Sowohl der Fahrer als auch sein 18-jähriger Beifahrer konnten das verunfallte und stark beschädigte Fahrzeug eigenständig verlassen und wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst aus dem Bachlauf geborgen und abgeschleppt. Während der Rettungs- und Bergemaßnahmen kam es im Rahmen der Unfallaufnahme zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Unfallstelle nur einspurig passierbar war.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell