POL-EU: Laub und Regen: Radfahrerin ausgerutscht

Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Polizeibeamte trafen am Mittwoch (2. November) gegen 14 Uhr einen 45-jährigen Mann aus Euskirchen in der Kuchenheimer Straße an. Den Beamten war bekannt, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Bei Erblicken der Polizei begab er sich fluchtartig in ein Haus. Die Polizisten fanden den Mann in einer Wohnung. Er wurde dem Gewahrsam der Polizeiwache Euskirchen zugeführt. Rückfragen ...

