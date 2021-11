Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Tankstelle - Zigaretten entwendet

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN/Bettmar (hep): Am 22.11.2021, gegen 23:00 Uhr, zerstörten mehrere Täter die Eingangstür zur Tankstelle in der Hildesheimer Straße und entwendeten eine größere Menge an Zigarettenpackungen.

Den Ermittlungen und ersten Zeugenaussagen zufolge verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum der Tankstelle und entwendeten eine bisher unbekannte Anzahl an Zigaretten. Anschließend flüchteten sie in einem silbernen Pkw Daimler-Benz in unbekannte Richtung. Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen nach dem flüchtigen Pkw verlief ergebnislos. Der Schaden dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den Tätern oder dem Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 05063/901-115 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

