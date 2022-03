POL-H: Zeugenaufruf: Motorradfahrer (29) kracht gegen Hauswand und wird schwer verletzt

Hannover (ots) - Am Freitagabend, 25.03.2022, haben drei noch unbekannte Täter einen Kiosk am Schneiderberg in der Nordstadt von Hannover ausgeraubt. Sie erbeuteten Zigaretten und flüchteten vom Tatort. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zur Tat. Gegen 21:00 Uhr betraten drei schwarz gekleidete und maskierte Täter den Kiosk an der Kreuzung ...

