POL-EU: Dieb auf frischer Tat erwischt

Euskirchen (ots) - Polizeibeamte kontrollierten am Samstagabend (5. November) gegen 20.25 Uhr in der Berliner Straße, Ecke Hochstraße einen 17 Jährigen aus Euskirchen. Der Euskirchener führte mehrere Konsumeinheiten Cannabis mit sich. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Drogenhandels gefertigt. Er wurde vorläufig festgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

