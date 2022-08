Polizei Köln

POL-K: 220823-5-K Polizei fahndet nach zwei Räubern auf Motorroller

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem Raubüberfall in Köln-Kalk am Montagnachmittag (22. August) einen Rollerfahrer und dessen Sozius. Die beiden Gesuchten sollen gegen 15.15 Uhr auf der Höfestraße an einem 50 Jahre alten Passanten, der sich gerade in sein Auto beugte, vorbeigefahren sein und dessen Rucksack von der Schulter gerissen haben.

Der Rollerfahrer und sein Komplize seien mit der Beute erst in Richtung Josephkirchstraße und dann weiter in die Bertramstraße geflüchtet. Der als schlank beschriebene Sozius soll laut Zeugen einen silbernen Motorradhelm und ein weißes T-Shirt getragen haben.

Die Polizei fragt: Wer hat den Überfall beobachtet oder kann Angaben zur Identität der Beteiligten und deren Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Ermittler des Kriminalkommissariats 14. (cr/kk)

