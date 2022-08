Polizei Köln

POL-K: 220823-3-K Radfahrerin von Lkw überrollt und lebensgefährlich verletzt - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22. August, Ziffer 1 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5302320)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Montagmorgen (22. August) gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung "Auf dem Berlich"/"Burgmauer" in der Kölner Innenstadt, sucht die Polizei dringend nach weiteren Zeugen. Besonders Passanten und Anwohner, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.koeln.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden.

Die Schwerstverletzte 74-Jährige wird weiterhin in einer Kölner Klinik intensivmedizinisch betreut. Der 48-Jährige Lkw-Fahrer hat die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. (mw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell