Polizei Köln

POL-K: 220823-1-K Polizei sucht E-Scooter-Fahrer nach Unfall am Rheinboulevard

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer (19) und einem mit zwei Personen besetzten E-Scooter am Rheinboulevard am Sonntagabend (21. August), sucht die Polizei nach dem Fahrer des E-Scooters und weiteren Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 19-Jährige gegen 20 Uhr mit dem Rad in Richtung Deutzer Brücke unterwegs, als ihm kurz hinter dem Hyatt-Hotel ein E-Scooter entgegenkam Beide Fahrer sollen in die gleiche Richtung ausgewichen und frontal zusammengestoßen sein. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der Radfahrer Verletzungen zu.

Nachdem der etwa 16 Jahre alte dunkelhaarige Fahrer des E-Scooters und sein Mitfahrer sich kurz nach dem Befinden des 19-Jährigen erkundigt hatten, entfernten sie sich nach dessen Angaben von der Unfallstelle. Der jugendliche Fahrer soll etwa 1,75 Meter groß sein und eine blaue Jogginghose getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder der Identität des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/kk)

