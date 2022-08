Polizei Köln

POL-K: 220822-4-K Mutmaßliche Taschendiebe nach unterschiedlichen Maschen an Bushaltestelle festgenommen

Köln

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Samstagvormittag (20. August) an der Theodor-Heuss-Straße in Köln Porz-Eil drei mutmaßliche Taschendiebinnen im Alter zwischen 15 und 37 Jahren sowie deren 22-jährigen Komplizen gestellt. Dem Zugriff der Beamten versuchten sich die Ertappten nach einem Warnruf einer der beiden 37-Jährigen zu entziehen - weit kamen sie nicht. Nach Identitätsfeststellungen leiteten die Polizisten Strafermittlungen gegen die bereits Polizeibekannten ein. Eine der 37-Jährigen und der Mittäter wurden zudem erkennungsdienstlich behandelt. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die gemeinschaftlich vorgehenden Tatverdächtigen bei ihren Versuchen erfolglos geblieben.

Gegen 12.10 Uhr bemerkten die Zivilkräfte, wie die Verdächtigen eine 66 Jahre alte Kölnerin im dichten Gedränge an einem Bus angingen: Während die jugendliche Verdächtige die Handtasche der Kölnerin mit ihrem Poncho verdeckte, öffnete eine ihrer Mittäterinnen einen Reißverschluss an deren Rucksack und griff hinein. Der hinter seinen Komplizinnen stehende 22-Jährige versuchte derweil, das Tatgeschehen nach hinten abzuschirmen. Die Geschädigte hatte, wie sich später herausstellte, von dem Diebstahlsversuch nichts bemerkt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll kurz zuvor der 22-Jährige an einem anderen anhaltenden Bus in vorgeblicher Hilfsbereitschaft den Rollator eines älteren Herrn und den Kinderwagen einer Kölnerin angehoben haben. Gleichzeitig soll seine jugendliche Mittäterin von hinten an den Taschen der Geschädigten hantiert und auch diese letztlich vergeblichen Tathandlungen mit ihrem Poncho abgedeckt haben. (cg/kk)

