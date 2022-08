Polizei Köln

POL-K: 220822-2-K Polizei sucht Fahrer eines E-Scooters nach Unfallflucht

Köln (ots)

Auf der Hohe Straße in der Kölner Innenstadt ist am späten Samstagabend (20. August) der Fahrer eines E-Scooters nach einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin (65) geflüchtet. Laut Zeugenaussagen war der Flüchtige gegen 22.30 Uhr vom Wallraffplatz aus in Richtung Schildergasse unterwegs und dabei im Slalom ungebremst um Passanten herumgefahren. In Höhe der Hausnummer 126 rammte der Unbekannte die Passantin und stieß sie zu Boden. Die 65-Jährige erlitt unter anderem Gesichtsverletzungen.

Bei dem flüchtigen Fahrer soll es sich um einen etwa 1,85 Meter großen, grauhaarigen Mann handeln, der ca. 50 Jahre alt sein soll.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallgeschehen oder der Identität und des Aufenthaltsortes des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell