POL-PDWIL: Motorblock auf der L10 (Prümer Straße) in Oberbettingen

Am Donnerstag, den 17.02.2022, gegen 22:19 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Daun durch einen Verkehrsteilnehmer ein Motorblock mittig auf der Fahrbahn der Prümer Straße (L10) in Oberbettingen gemeldet. Die Ermittlungen ergaben, dass der Motorblock durch bisher Unbekannte auf einem nahegelegenen Grundstück entfernt wurde. Offenbar wurde der ca. 100 Kg schwere Motorblock mittels Muskelkraft transportiert und letztlich auf der Prümer Straße zurückgelassen. Glücklicherweise kam es in der Folge nicht zu einem Verkehrsunfall mit dem Hindernis auf der Fahrbahn.

Zeugen, die Angaben über das Tatgeschehen machen können, sowie Verkehrsteilnehmer, die durch den Motorblock auf der Fahrbahn evtl. gefährdet wurden, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer: 06592 9626-0.

