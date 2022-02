Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl in Lünebach

Lünebach (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 18.02.2022, 17:00 Uhr, bis Samstag, den 19.02.2022, 11:00 Uhr kam es in der Waxweilerstraße in Lünebach zum Kennzeichendiebstahl an einem Omnibus. Hierbei wurden das vordere sowie das hintere Kennzeichen durch bislang unbekannte Täter entwendet. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551-942-0 oder per E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

