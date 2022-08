Polizei Köln

POL-K: 220821-2-K/BAB Alkoholisierter Radfahrer auf A1 unterwegs

Köln (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (21. August) ist ein alkoholisierter Radfahrer (22) im Tunnel in Köln-Lövenich auf der Bundesautobahn 1 entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Eine Autofahrerin, die gegen 4 Uhr in Richtung Dortmund fuhr, hatte den Notruf der Polizei gewählt und den auf der linken Spur fahrenden Mann gemeldet. Kurz darauf kam der 22-Jährige einem Streifenteam in der Ausfahrt der Anschlussstelle an der Aachener Straße entgegen. Ein Atemalkoholtest bei dem gebürtigen Kölner ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Polizisten nahmen ihn zur Entnahme einer Blutprobe mit zu Wache. Der junge Mann zeigte sich selbst erschrocken und konnte sich nicht erklären, wie er auf dem Heimweg von einer Party auf die Autobahn gelangt war. (cs/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell