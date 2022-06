POL-ST: Steinfurt, Straßenverkehrsgefährdung, Jogger und weitere Zeugen gesucht

Steinfurt (ots) - Am Montag (20.06.2022) ist in der Zeit zwischen von 15.30 Uhr und 16.00 Uhr ein Transporter aufgebrochen worden. Der Ford Transit war am Getrudenweg geparkt. Unbekannte Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten ein Handy aus dem Fahrzeug. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei ...

