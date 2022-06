Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntag (19.06.) ist an der Münsterstraße ein schwarzer Ford Ecosport beschädigt worden. Der Pkw war von 10.15 Uhr bis 18.15 Uhr auf dem Parkplatz der Sommerrodelbahn abgestellt. In dieser Zeit verursachte ein Unbekannter einen Schaden im Heckbereich des Autos. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 4.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich darum zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell