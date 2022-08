Polizei Köln

POL-K: 220821-1-K 28-Jähriger erleidet Stichverletzung - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Am frühen Sonntagmorgen (21. August) ist ein 28 Jahre alter Mann in der Kölner Innenstadt auf der Zülpicher Straße bei einer körperlichen Auseinandersetzung durch einen Stich in den Bauch schwer verletzt worden. Polizisten nahmen einen zunächst geflüchteten Tatverdächtigen (43) am Rathenauplatz vorläufig fest und fanden bei ihm ein Messer. Die Hintergründe des gegen 5 Uhr eskalierten Streits sind derzeit noch unklar. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen vor eine Kneipe zwischen Moselstraße und Heinsbergstraße geben können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

Der Schwerverletzte wurde zwischenzeitlich in einem Kölner Krankenhaus operiert. Lebensgefahr besteht aktuell nicht. (cs)

