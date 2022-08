Polizei Köln

POL-K: 220819-3-K Erneut E-Scooter-Fahrer nach Stürzen unter Alkoholeinfluss in Krankenhäuser eingeliefert

Köln (ots)

Zu den mehr als 70 Unfällen von und mit E-Scooter-Fahrenden im Juli und August - 22 von ihnen standen unter Einfluss von Alkohol - sind in der Nacht zu Donnerstag (19. August) zwei weitere hinzugekommen. Innerhalb von zwei Stunden stürzten in Rudolfplatz-Nähe sowie in Höhe des Südstadions mutmaßlich betrunkene E-Scooter-Fahrer (m19, m26 ) ohne Fremdeinwirkung und verletzten sich schwer. In beiden Fällen ordneten die Polizisten noch in den Ambulanzen der Krankenhäuser Blutproben zum Nachweis der genauen Alkoholkonzentration im Blut an. Zudem stellten die Polizisten bei dem 22-Jährigen den Führerschein sicher. Bei dem zweiten Fahrer dauern die fahrerlaubnisrechtlichen Ermittlungen noch an.

Mit über zwei Promille war der 19-jährige Nutzer eines Leih-Scooters gegen 1.30 Uhr am Rudolfplatz an einer Borsteinkante ins Straucheln geraten und hatte sich bei dem Sturz eine Platzwunde im Gesicht zugezogen. Der 26-Jährige war zweieinhalb Stunden später auf der Straße Am Vorgebirgstor beim Wechsel vom Gehweg auf den an einem Sperrpfosten hängengeblieben und hatte sich beim Sturz gegen einen zweiten Sperrposten das Schlüsselbein gebrochen. (al/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell