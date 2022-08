Polizei Köln

POL-K: 220819-2-K Autofahrer flüchtet nach Nötigung einer Grundschülerin - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach der Nötigung eines sieben Jahre alten Mädchens auf dem Grafenmühlenweg in Köln-Dellbrück suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 4 nach dem Fahrer eines blauen Kleinwagen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Autofahrer am Dienstagmittag (16. August) gegen 13 Uhr mit hoher Geschwindigkeit aus der Von-Quadt-Straße auf den Grafenmühlenweg abgebogen und auf den Gehweg zugefahren sein, dass die Grundschülerin mit ihrem Tretroller erschrocken auswich. Nach dem Vorfall soll der Mann in Richtung Talstraße weiter gefahren sein.

Zeugen, die Hinweise auf den Autofahrer sowie den blauen Kleinwagen geben können und/oder den Vorfall in der Nähe der Grundschule an der Urnenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (al/de)

