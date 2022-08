Polizei Köln

POL-K: 220820-1-K/RBK Psychisch kranker Mann nach Angriff auf Mutter in Polizeigewahrsam

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

In Gummersbach-Hülsenbusch soll ein 28 Jahre alter psychisch auffälliger Mann am Freitagnachmittag (19. August) ins Haus seiner Mutter eingedrungen sein und die 55-Jährige nach ersten Ermittlungen mit einem derzeit noch unbekannten Gegenstand traktiert haben. Der Frau gelang es nach eigenen Angaben, vom Balkon zu springen. Dabei zog sie sich mehrere Knochenbrüche zu. Vor dem Haus soll der Beschuldigte weiter auf die 55-Jährige eingeschlagen und sie getreten haben. Polizisten nahmen ihn fest und alarmierten Rettungskräfte, die die Frau in ein Krankenhaus brachten. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. (jk/de)

