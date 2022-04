Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeldkreis (ots)

Am 10.04.2022 gegen 01:20 Uhr befuhr die Fahrerin eines PKW Skoda die L 1005 von Bischhagen kommend in Richtung Siemerode. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Bischhagen überquerten mehrere Rehe die Fahrbahn. Eines der Tiere wurde von dem PKW erfasst, flüchtet jedoch anschließend. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 250EUR.

Am 09.04.2022 gegen 09:40 Uhr kontrolliertden Beamte der PI Eichsfeld in der Hirtenstraße in Beuren einen PKW Peugeot. Bei dem Fahrzeugführer, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, wurden während der Kontrolle Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittels festgestellt. Da der fahrzeugführer einen freiwilligen Drogenvortest verweigerte wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Während der Kontrolle beleidigte der Fahrzeugführer die eingesetzten Beamten. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen, u.a. wegen Beleidigung und Fahren ohne Führerschein gefertigt.

Am 09.04.2022 gegen 12:45 Uhr beabsichtigte die Fahrerin eines PKW VW Golf in Heiligenstadt von der Tilmann-Riemenschneider-Straße nach rechts in die Theodor-Storm-Straße abzubiegen. Dabei kam sie zu weit auf die linke Straßenseite und stieß mit einem entgegenkommenden PKW VW zusammen. Der Unfallschaden beläuft sich auf ca. 3000,-EUR. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Am 09.04.2022 gegen 18:40 Uhr bog der Fahrer eines PKW Audi A6 in Heiligenstadt von der Petristraße in den Mühlgraben ab. Dabei kam des Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abund stieß gegen einen Pflanzkübel und eine Straßenlaterne. Durch den Aufprall wurde der Pflanzkpbel beschädigt, die Laterne aus dem Bodengerissen und mehree Meter mitgeschleift. Anschließend verließ der fahrer mit seinem PKW die Unfallstelle. Durch Zeugen und das an der Unfallstelle gefundene Kennzeichen konnte der Fahrzeugführer ausfindig gemacht werden. Der beschädigte PKW stand vor der Tür. Der Fahrer wurde, erheblich akoholisiert ind der Wohnung angetroffen. Da der Fahrzeugführer gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand leistete wurden ihm Handfesseln angelegt. Anschließend wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Unfallschaden beträgt etwa 18000,-EUR. Der Unfallfahrer wurde nicht verletzt.

