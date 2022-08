Polizei Köln

POL-K: 220823-4-LEV/K Einbrecher-Trio stellt gestohlenen Mercedes in Köln ab - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Kripo Köln fahndet nach drei mutmaßlichen Wohnungseinbrechern und Autodieben, die in der Nacht auf Montag (22. August) mit einem aus einem Einfamilienhaus am Meckhofer Feld in Leverkusen-Steinbüchel gestohlenen Fahrzeugschlüssel den davor geparkten Mercedes-Benz GLC entwendet haben sollen. Gegen 6.40 Uhr hatten die geschädigten Leverkusener den Einbruchsdiebstahl bemerkt und die Polizei alarmiert. Am Tatort sicherte der Erkennungsdienst Spuren an der aufgehebelten Haustür. Die Polizei Köln stellte den weißen SUV kurz danach in Köln-Holweide sicher, wo der Fahrzeughalter das verlassene Fahrzeug geortet hatte.

An einem Kiosk in Köln-Ostheim hatten zwischenzeitlich Unbekannte versucht, mit der ebenfalls gestohlenen EC-Karte des Autobesitzers einzukaufen. Hierbei wurden die schwarze Basecaps und FFP-2-Masken tragenden Männer von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Mütze eines der Verdächtigen war hinten mit einer weißen Aufschrift versehen. Dieser Mann trug ein schwarzes Langarm-Shirt und dunkle Schuhe mit weißen Schnürsenkeln. Einer der Komplizen war mit schwarzem T-Shirt und dunklen Schuhen bekleidet, der Dritte trug eine dunkle Jacke mit weißem Reißverschluss.

Das Kriminalkommissariat 74 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell