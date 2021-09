Polizei Köln

POL-K: 210919-1-K Profilierungsfahrt unter Drogen - Fluchtversuch endet im Kreisverkehr

Köln (ots)

Nach einem illegalen "Alleinrennen" in der Nacht zu Sonntag (19. September) im Stadtteil Kalk ist ein Fluchtversuch eines 36-jährigen Mercedes-Fahrers, der ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs war, an einer Bordsteinkante eines Kreisverkehrs geendet. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und ließen die weiße C-Klasse abschleppen.

Der 36-Jährige hatte gegen 1 Uhr die Aufmerksamkeit des Streifenteams auf sich gezogen, als er auf der Olpener Straße wiederholt mit überhöhter Geschwindigkeit riskante Überholmanöver absolvierte. Als er dann versuchte, vor der beabsichtigten Kontrolle zu flüchten, rutschte er auf der Kalker Hauptstraße an einer Rotlicht zeigenden Ampel mit quietschenden Reifen in die Kreuzung, wobei er beinahe mit einem querenden Auto kollidierte. Sein weiterer Fluchtversuch endete auf der Kapellenstraße an einem Kreisverkehr, wo er sich an einer Bordsteinkante und einer Betonwand festfuhr. (as/rr)

