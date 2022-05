POL-LWL: Frau tot im Wasser entdeckt

Zarrentin/ Hagenow (ots) - Kurz nach der Tat hat die Polizei am Montag bei Hagenow einen Tankbetrüger gestellt. Der 21-jährige Verdächtige soll gegen Mittag an einer Tankstelle in Zarrentin seinen PKW für über 88 Euro betankt und dann ohne zu bezahlen davongefahren sein. Das Tankstellenpersonal bemerkte den Vorfall und informierte umgehend die Polizei. Dabei wurden der Polizei auch die Automarke sowie das Kennzeichen ...

mehr