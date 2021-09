Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Portemonnaie von Taxifahrerin gestohlen - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagmorgen, um 09:20 Uhr, nutzen zwei bislang unbekannte Täter aus, dass eine Taxifahrerin, die auf einem Parkplatz in der Freiligrath Straße pausierte, kurzzeitig auf dem Fahrersitz eingeschlafen war. Die Täter öffneten die Beifahrertür, entwendeten das Portemonnaie der Taxifahrerin und flüchteten sofort mithilfe von zwei Fahrrädern. Die Täter werden wie folgt beschrieben: - etwa 25 Jahre alt - kurze Haare - "normale" Größe - schlank - einer der Täter habe eine schwarz-weiße Strickjacke getragen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell