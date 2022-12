Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte klauen Wohnmobil in Kassel-Süsterfeld: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süsterfeld: Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag im Kellerwaldweg ein Wohnmobil gestohlen. Die Besitzer hatten den Diebstahl heute Morgen um 9 Uhr feststellen müssen und die Polizei gerufen. Die sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem silbernen Wohnmobil des Herstellers Knaus, Typ Boxstar, Kennzeichen KS-JA 277, im Wert von ca. 35.000 Euro führte bislang nicht zum Erfolg. Letztmalig gesehen worden war das vor einem Wohnhaus abgestellte Fahrzeug am Vorabend, gegen 20 Uhr. Wann genau in der Nacht die Täter zuschlugen, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, in der vergangenen Nacht im Stadtteil Süsterfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Wohnmobildiebstahl geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

