Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Gaststätte in Brake ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 18.02.22, 17:00 Uhr bis Sonnabend, 19.02.22, 08:30 Uhr war eine Gaststätte in der Breiten Straße in Brake das Ziel eines Einbruchs. Dabei wurde sich durch gewaltsames Einwirken auf ein Fenster Zugang ins Objekt verschafft. Hier wurden ein geringer Bargeldbetrag und Tabakwaren entwendet. Hinweise erbittet die Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell