Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Rastatt (ots)

Ein 45-jähriger VW-Fahrer war am Dienstagabend auf der L77 von Rastatt kommend in Richtung Niederbühl unterwegs. Gegen 20:40 Uhr bemerkte ein Zeuge im Bereich der Kreuzung L 77 Lützowerstraße/K 3716 Baulandstraße/Murgtalstraße, wie der Fahrzeuglenker kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn fuhr. Hierbei kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen, welches ausweichen und abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dem Zeugen gelang es den Fahrzeuglenker in der Hans-Thoma-Straße zum Anhalten zu bringen. Beim Erkennen einer Polizeistreife flüchtete der Mann zunächst fußläufig in einen angrenzenden Hinterhof, wo er dann vorläufig festgenommen werden konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde beendet, der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nun auf der Suche nach Zeugen, insbesondere nach dem unbekannten Verkehrsteilnehmer, der einen Zusammenstoß verhindern konnte und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

