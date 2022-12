Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Körperverletzung

Rastatt (ots)

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Männern kam es am Dienstagabend gegen 20 Uhr in einem Supermarkt in der Rauentaler Straße. Ein 30-Jähriger und ein 35-Jähriger beleidigten sich offenbar zunächst, bis dann schließlich eine körperliche Auseinandersetzung folgte. Die Männer sollen sich dabei angepackt, sich geschubst und schließlich gegenseitig mit Faustschläge traktiert haben. Beide Kontrahenten wurden durch den Vorfall leicht verletzt, eine medizinische Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig. Die Hintergründe und der genaue Ablauf sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

