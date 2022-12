Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vollsperrung der B 28 nach mehreren Unfällen

Nachtragsmeldung

Kehl (ots)

Nach den Unfällen auf der B 28 am Morgen, konnte die Unfallstelle geräumt und die Fahrzeuge abgeschleppt werden. Seit 11:05 Uhr ist die Fahrbahn wieder frei.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom 14.12.2022, 09:36 Uhr

Kehl Derzeit kommt es auf der B 28 in Richtung Kehl nach mehreren Unfällen auf glatter Fahrbahn zu Behinderungen. Gegen 8:45 Uhr kam es Höhe Neumühl zunächst zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei mussten zwei Pkw verkehrsbedingt bremsen, worauf ein nachfolgendes Fahrzeug ins Schleudern geriet. Alle drei Fahrzeuge kollidierten in der Folge. Im Rückstau selbst kam es zu zwei Folgeunfällen. Die B 28 ist derzeit in Richtung Kehl gesperrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte sich bei den Unfällen eine Person leicht. Die Unfallaufnahme ist derzeit noch im Gange.

Auf der Gegenspur, Höhe Abzweig zur L 75, kam ein weiteres Fahrzeug von der Fahrbahn ab und wartet nun im Grünstreifen auf die Bergung. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen bei diesem Unfall niemand.

/rs

