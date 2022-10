Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Verkehrseinschränkungen aufgrund eines Autokorsos in Rostock

Rostock (ots)

Aufgrund eines Autokorsos wird es am Donnerstag dem 13.10.20222 zu Verkehrseinschränkungen in der Hansestadt kommen. Gegen 16:00 Uhr startet der angemeldete Autokorso im Rostocker Stadthafen. An folgenden Straßenabschnitten kann es temporär zu Sperrungen kommen:

Parkplatz/Stadthafen - Am Strande (Richtung Dierkow) - Rövershäger Chaussee - Verbindungsweg - Tessiner Str. - Mühlendamm - Ernst-Barlach-Str. - A.-Bebel-Str. - Am Vögenteich - Südring - Parkstr. - Dethardingstr. - Stempelstr. - Kopernikusstr. - Tschaikowskistr. - Händelstr. - Ulrich-von-Hutten-Str. - Goerdelerstr. - Hamburger Str. - B103, Richtung Warnemünde - Abfahrt Richtung Schmarl (Messe) - Alte Warnemünder Chaussee - Kleiner Warnowdamm -Groß Kleiner Damm - Schmarler Damm - Marieneher Str. - Am Fischereihafen - Schlachthofstr. - Carl-Hopp-Str. - Werftstr. - Lübecker Str. Ri. Zentrum - Warnowufer - Stadthafen

Bis 19:00 Uhr ist die Versammlung angemeldet. Kräfte der Polizeiinspektion Rostock werden den angemeldeten Autokorso begleiten. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die Verkehrseinschränkungen in ihrer Planung zu berücksichtigen und sich gegebenenfalls auf kurzzeitige Wartezeiten einzustellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell