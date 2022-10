Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizist stellt in seiner Freizeit Graffitisprayer in Rostock

Rostock (ots)

Ein Polizeibeamter hat am Sonntagmorgen in seiner Freizeit einen 32-Jährigen gestellt, der in der Rostocker Südstadt ein Graffiti gesprayt hatte.

Gegen 07:00 Uhr war der Polizist mit seinem Hund unterwegs, als er den Tatverdächtigen in der Brahestraße bemerkte. Der 32-Jährige war gerade dabei, einen Schriftzug auf eine Häuserwand zu sprayen. Der Polizeikommissar sprach den Tatverdächtigen an und hielt den Rostocker fest, bis ein hinzugerufenes Streifenteam eintraf. Bei der Durchsuchung des Deutschen fanden die Beamten mehrere Spraydosen und stellten diese sicher. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,51 Promille. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell