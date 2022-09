PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Wohnhaus und in Minigolfanlage++Schlägerei in Rüdesheim++E-Bikes gestohlen++Verkehrsunfälle++Hilfeleistung der Feuerwehr bei eingeklemmten Kind

Bad Schwalbach (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Heidenrod, Am Sonnenhang, Freitag, 23.09.2022, 04:30 - 17:15 Uhr Im Laufe des Freitags verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln von Fenstern Zugang zu einem Einfamilienhaus in Heidenrod-Laufenselden. Die Täter erbeuteten Bargeld. Der Hausbesitzer bemerkte erst gegen 20:00 Uhr die beschädigten Fenster und dass jemand im Haus war. Bei genauer Absuche wurde festgestellt, dass Bargeld entwendet wurde. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 EUR. Die zuständige Dienststelle der Polizeidirektion Rheingau-Taunus hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06124-70780

Einbruch in Minigolfanlage

Aarbergen, Hintergasse, Donnerstag, 22.09.2022, 22:30 Uhr bis Freitag, 23.09.2022, 08:10 Uhr In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in die Gaststätte der Minigolfanlage in Aarbergen-Rückershausen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Gaststätte und entwendeten hier nur Getränke und Speisen im Wert von 10 EUR, während der Sachschaden mit mindestens 250 EUR beziffert wird. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06124-70780

Gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung Rüdesheim, Adolf-Kolping-Straße, 23.09.22, 21.45 Uhr Gegen 21:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Adolf-Kolping-Straße in Rüdesheim. Sofort wurden mehrere Streifenwagen zusammengezogen. Zwischenzeitlich flüchteten die Täter in einem PKW vom Tatort und ließen drei verletzte Personen zurück. Kurz darauf konnte eine Polizeistreife das flüchtige Fahrzeug mit vier Tätern feststellen und alle Personen festnehmen. Ein vermutlich fünfter Täter war zuvor geflüchtet und konnte nicht mehr ermittelt werden. Die drei Geschädigten erlitten Prellungen und Platzwunden, wobei eine Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Die vier festgenommenen Personen wieder entlassen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rüdesheim, Tel. 06722/91120 zu melden.

Diebstahl zweier E-Bikes

Eltville, Burgstraße, Samstag 24.09.2022 / Sonntag, 25.09.22, 18:45 - 08:00 Uhr Vor einer Gaststätte stellten die Geschädigten am frühen Abend ihre zwei Pedelecs ab. Diese wurden lediglich miteinander mit einem Fahrradschloss gesichert. Am nächsten Morgen gegen 08:00 Uhr waren diese nicht mehr vor Ort. Es handelt sich um zwei graue Pedelecs der Marke Conway und Prophete, wobei das eine Fahrrad mit einer auffälligen gelben Klingel ausgestattet ist. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter 06123-90900

E-Bike entwendet

65391 Lorch, Rheinstraße 20, Samstag, 24.09.2022, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(sw) Eine 66-Jährige Touristin aus Lich hielt sich zusammen mit drei weiteren Personen in Lorch auf. Zur Rast in einem Gutsausschank in der Rheinstraße wurden die von allen mitgeführten E-Bikes gegenüber der Lokalität an einer Mauer abgestellt und mittels Kettenschloss gesichert. Nach Verlassen des Gutsausschanks musste die Licherin feststellen, dass ihr E-Bike, ein weißes Pedelec der Marke "Scott" im Wert von ca. 3.000 Euro, von einem unbekannten Täter entwendet wurde. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen (Tel.: 06722 9112-0)

Frontscheibe eines PKW beschädigt

Oestrich-Winkel, 23.09.22 zw. 03.00 Uhr - 12.30 Uhr Am Freitag zwischen 03:00 Uhr und 12:30 Uhr beschädigten zurzeit unbekannte Personen die Frontscheibe eines Mercedes, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Studentenwohnheims in der Rheingaustraße in Oestrich-Winkel stand. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Hinweis zum Verursacher nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter Tel.: 06722/91120 entgegen.

Fahrt endet zwischen mehreren PKW-Anhängern Idstein, Landesstraße 3026, Samstag, 24.09.2022, 16:50 Uhr Am Samstagnachmittag wurde bei Idstein eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 74-jährige Idsteinerin war mit einem BMW auf der L 3026 von Idstein nach Wörsdorf unterwegs. Die Fahrerin verlor aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet in Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr zwei Fahnenmaste um und kam letztendlich auf einem Betriebsgelände zwischen mehreren neuwertigen PKW-Anhängern zum Stillstand. Die 74-jährige erlitt hierbei nur leichte Blessuren. Ihr Fahrzeug sowie mehrere Anhänger wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Motorradfahrer gestürzt

Heidenrod, L3033, Freitag, 23.09.2022, 18:12 Uhr Am Freitagabend verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz auf der Wisperstraße bei Geroldstein leicht. Der 24 Jahre alte Fahrer aus Bischofsheim kam mit seinem Krad in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand. Er zog sich nur leichte Verletzungen zu und konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR.

Auffahrunfall mit Leichtverletzen

65391 Lorch, Rheinstraße, Samstag, 24.09.2022, 12:00 Uhr

(sw) Augenscheinlich leicht verletzt wurde eine 18-Jährige aus Lorch nach einem Auffahrunfall in der Lorcher Rheinstraße. Als sie verkehrsbedingt ihren Renault Clio zum Stillstand brachte, bemerkte dies die hinter ihr befindliche 52-jährige Opel Corsa-Fahrerin offenbar nicht rechtzeitig und fuhr der 18-Jährigen trotz eingeleiteter Vollbremsung auf. Aufgrund der nur leichten Verletzung blieb der 18-Jährigen ein sofortiger Krankenhausaufenthalt erspart, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.800 Euro. Beamte der Polizeistation Rüdesheim nahmen den Verkehrsunfall auf.

PKW beschädigt und geflüchtet

Geisenheim, Peter-Spring-Straße, 21.09.22 zw. 07.30 - 18.00 Uhr Zwischen 07:30 und 18:00 Uhr beschädigte ein zurzeit unbekanntes Fahrzeug einen geparkten silbernen Ford S-Max nicht unerheblich und flüchtete anschließend. Der Ford S-Max stand in der Peter-Spring-Straße in Geisenheim. Der Schaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Hinweis zum Verursacher genannten Unfallhergang nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter Tel.: 06722/91120 entgegen.

Kind aus Klettergerüst befreit

Eltville-Martinsthal, Leerstraße, 23.09.2022, 17:00 Uhr Ein 2-jähriges Mädchen klemmte sich beim Spielen auf dem Klettergerüst den Arm ein. Die Feuerwehr musste das Klettergerüst teilweise zurückbauen um das Kind aus seiner misslichen Lage zu befreien. Ein vorsorglich herbeigerufener Rettungswagen stellte bei dem Kind keine Verletzungen fest, sodass dieses unbeschadet in die Obhut des Vaters übergeben werden konnte.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell