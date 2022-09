PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Einbruch in Supermarkt+++Vandalismus an Universitätsgebäuden+++Katalysator von Wohnmobil gestohlen+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Supermarkt,

Heidenrod-Kemel, Die Haide, Mittwoch, 21.09.2022, 04:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in einen Supermarkt in Kemel eingebrochen. Die Polizei wurde am Mittwochmorgen in das Gewerbegebiet die Haide gerufen, da dort ein Einbruch in einen Supermarkt bemerkt worden war. Unbekannte Täter hatten im Laufe der Nacht offenbar das Dach des Gebäudes betreten. Sie zerstörten Deckenelemente und stiegen in den Verkaufsraum ein. Dadurch wurde auch ein Regal unter der Deckenkonstruktion verwüstet. Entwendet wurde aber bei dem Einbruch offenbar nichts. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt. Die Polizei erbittet unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 Hinweise.

2. Vandalismus an Universitätsgebäuden,

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Mittwoch, 21.09.2022, 01:00 Uhr bis 07:50 Uhr

(wie) In Oestrich habe Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in Gebäuden der Wirtschaftsuniversität gewütet und Beschädigungen verursacht. Die Vandalen gelangten auf das Gelände in der Rheingaustraße und randalierten im Kellerbereich des Studentenwohnheims und einer Garage. Sie beschädigten eine Brandschutztür, Decken, Lampen und Kellerabtrennungen. Zudem wurden im Flur des Wohnheims verfassungsfeindliche Schmierereien an der Wand entdeckt. Die Täter hatten dort Symbole mit Farbe an die Wand geschmiert. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06722/9112-0 entgegen.

3. Katalysator von Wohnmobil gestohlen,

Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Dienstag, 20.09.2022, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 21.09.2022, 12:00 Uhr

(wie) Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte einen Katalysator von einem geparkten Wohnmobil in Bad Schwalbach. Die Täter nutzten einen unbeobachteten Moment und demontierten Teile der Auspuffanlage eines Adria Wohnmobils, das ordnungsgemäß in der Edmund-Heusinger-Straße abgestellt stand. Die Metallrohre rund um den Katalysator wurden einfach abgetrennt und das Ganze dann komplett gestohlen. Der Sachschaden wird auf 1.250 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 entgegen.

