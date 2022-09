PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Fahrraddiebe machen Beute+++Einbrecher in Wohnung+++Arbeitsunfall in Hahn+++Verletzte bei Unfall bei Hünstetten+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrraddiebe machen Beute,

Oestrich-Winkel und Steinfischbach, Montag, 19.09.2022 bis Dienstag, 20.02.2022

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte hochwertige Fahrräder im Rheingau-Taunus-Kreis gestohlen. In der Birkenstraße in Winkel erbeuteten sie aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses ein Fahrrad im Wert von circa 2.700 EUR. Hierzu soll auch ein Kabelschloss aufgebrochen und mit entwendet worden sein. In Steinfischbach verschwanden zwei E-Bikes aus einem Abstellraum auf dem Hof eines Anwesens in der Usinger Straße. Wie das blaue Damenelektrorad der Marke "Haibike" und das weiße E-Bike der Marke "Trek" entwendet und abtransportiert wurden, ist nicht bekannt. Der Wert der beiden Räder wird auf über 5.000 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06126/ 9394-0.

2. Einbrecher in Wohnung,

Rüdesheim, Gerichtsstraße, Dienstag, 20.09.2022, 02:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag überraschte ein Mann in Rüdesheim Einbrecher in seiner Wohnung. Der 34-Jährige wurde von lauten Geräuschen geweckt und begab sich in den Flur seiner Wohnung in der Gerichtsstraße. Dort erblickte er einen Fremden, den er sofort ansprach. Der Eindringling ergriff sofort die Flucht. Der 34-Jährige rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass sowohl die Hauseingangs- als auch die Wohnungstür aufgebrochen worden waren. Der Sachschaden wird auf 300 EUR geschätzt. Der Einbrecher konnte von den Streifen der Polizei nicht mehr aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 entgegen.

3. Autoscheibe eingeschlagen,

Lorch, Rheinuferstraße, Montag, 19.09.2022, bis 09:20 Uhr

(wie) Am Montagvormittag wurde in Lorch eine Scheibe an einem geparkten PKW eingeschlagen. Ein 53-Jähriger hatte einen grünen Opel Corsa in der Rheinuferstraße abgestellt. Als er gegen 09:20 Uhr wieder zu dem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter die vordere Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen hatte. Aus dem Inneren wurde aber offensichtlich nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf 300 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06722/9112-0 entgegen.

4. Arbeitsunfall in Hahn,

Taunusstein-Hahn, Grillparzerstraße, Montag, 19.09.2022, 09:20 Uhr

(wie) Am Montagvormittag wurde in Hahn ein Mann bei einem Arbeitsunfall verletzt, er musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 52-Jährige hatte mit einem Mini-Bagger in der Grillparzerstraße gearbeitet. Als er versuchte damit eine Rüttelplatte anzuheben und zu transportieren, kam der Bagger ins Schwanken und kippte um. Dabei wurde der Fuß des 52-Jährigen eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Mann aus der misslichen Lage befreien und an den Rettungsdienst übergeben. Glücklicherweise wurde der 52-Jährige nur leicht verletzt.

5. Verletzte bei Unfall bei Hünstetten,

Hünstetten, Landesstraße 3274, Montag, 19.09.2022, 07:10 Uhr

(wie) Am Montagmorgen wurde bei Hünstetten eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 32-Jährige war mit einem Ford auf der L 3274 von Niederauroff in Richtung Görsroth unterwegs. Hierbei verlor die Frau aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford prallte gegen einen Baum und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der totalbeschädigte PKW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell